Francja: Ewakuacja sztabu Macrona

Fot. Edward Kimmel via Flickr, CC BY-SA 2.0

Jak donosi TVP.Info, ewakuowano część kwatery głównej sztabu Emmanuela Macrona.

We Francji trwa druga tura wyborów prezydenckich. Francuzi wybierają między Emmanuelem Macronem a Marine Le Pen. Pojawiła się jednak informacja, że z kwatery głównej Macrona ewakuowano dziennikarzy:

„Trudno powiedzieć co się stało i nie sądzę, żeby to była ewakuacja całej kwatery głównej Macrona. Zwrócono się z prośba do dziennikarzy, kazano nam po prostu w bardzo kategoryczny sposób opuścić centrum prasowe sztabu Macrona, który znajduje się na dziedzińcu Luwru”

- mówi korespondent TVP Info, Piotr Górecki.

Podkreślił także, że atmosfera w samym Paryżu jest bardzo napięta – francuskie władze wydały ostrzeżenia w obawie przed możliwymi rozruchami i zamieszkami.

dam/TVP.Info,Fronda.pl

7.05.2017, 13:55