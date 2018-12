Francja: Dziesiąta ofiara protestów ,,żółtych kamizelek''

36-letni mężczyzna zginął pod Perpignan we Francji na drodze blokowanej przez "żółte kamizelki". Do tragedii doszło po tym jak kierowca samochodu osobowego uderzył w zatrzymaną przez "żółte kamizelki" ciężarówkę. To dziesiąta ofiara śmiertelna protestów, które trwają od sześciu tygodni.