Francja: Co trzeci muzułmanin to radykał. To już miliony

Prestiżowy paryski Instytut Montaigne'a przeprowadził badanie dotyczące wiary mahometan mieszkających we Francji. Okazuje się, że aż 28 proc. spośród nich - a zatem około 1,5 miliona osób - to fundamentaliści. Autor raportu, Hakim El Karoui, ostrzega przed ,,niezwykle szybkim rozwojem radykalnej wiary''.

,,Islamizm jest ideologią, globalną narracją, która stara się wytłumaczyć świat i nadać sens życiu i muzułmańskiej wspólnocie'' - czytamy w raporcie, który został przekazany na ręce prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Dokument ma ponad 600 stron i jest dość dogłębnym opisem sytuacji islamu nad Sekwaną.

Według raportu radykalizacja ma we Francji salafickie oblicze - fundamentalistyczni kaznodzieje z Arabii Saudyjskiej nawołują do życia w zgodzie regułami ,,czystego islamu'', co oznacza bezwzględną wierność prawu szariatu. Wpływ mają także niesalaficcy, ale po prostu konserwatywni kaznodzieje tureccy, wskazuje raport.

Sam prezydent Macron zapowiadał wcześniej w tym roku, że spróbuje przeprowadzić reformę islamu we Francji. Jak dotąd z tych zapowiedzi nic się jeszcze nie zrodziło.

mod/Breitbartnews.com