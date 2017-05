Francja: Bojownik IS planował zamach!

reklama

Na północy Francji nieopodal bazy lotniczej zatrzymano znanego służbom, notowanego islamistę. Przyznał, że planował zamach w imieniu tzw. państwa islamskiego (IS) – podaje AFP.

Zatrzymania dokonano w pobliży bazy pod Ewreux, Normandia. To ledwie 100 km od Paryża. Zatrzymanym jest 34-letni islamski konwertyta, były żołnierz francuskich sił zbrojnych. Od trzech lat jest pod obserwacją służb.

Mężczyzna przyznał, że miał zamiar przedostać się do Syrii, co mu się nie udało, więc postanowił dokonać zamachu we Francji. Badanie klucza pamięci USB, którą znaleziono w samochodzie zatrzymanego, dowiodło, że złożył hołd państwu islamskiemu. Na naramiennikach mężczyzny znajdowały się także symbole IS, w zaroślach w pobliżu samochodu ukrył z kolei flagi terrorystycznego, samozwańczego państwa.

Poza symbolami, znaleziono także broń – długą, dwa rewolwery i amunicję. W bazie, obok której dokonano zatrzymania, stacjonuje m.in. prezydencki Airbus 330.

