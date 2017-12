Francja: 3/4 Caracali nie może latać - naprawa jest zbyt droga

Niebywały skandal we francuskiej armii. Okazuje się, że ponad połowa samolotów oraz helikopterów należących do wojska nie może latać ze względu na zbyt drogą naprawdę.

Informacje te ujawnione zostały przez sam resort obrony. To, co najbardziej interesujące dla Polski to fakt, że wśród Caracali, które mieliśmy kupić, odsetek bezużytecznych obecnie maszyn wynosi ponad 75 procent!

Szef MON Francji Florence Parly poinformowała, że jedynie niecała jedna czwarta francuskich Caracali dobrze funkcjonuje. Niemal dwukrotnie wzrosły w ciągu ostatnich czterech lat koszty naprawy tych maszyn.

Według ekspertów nie jest zatem realne, aby stworzone zostały niezależne od NATO unijne siły zbrojne, do czego dążyć pragnie prezydent Macron. Zwłaszcza, że to właśnie Francja po Brexicie miałaby wziąć na siebie główny ciężar tworzenia systemu obrony UE.

