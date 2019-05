Franciszkanin ,,miażdży'' kłamstwo Trzaskowskiego

- W piątkowym programie "Tak jest" Prezydent Warszawy, Pan Rafał Trzaskowski powiedział słowa: "Gdziekolwiek pojedzie się w Polskę, to widać, że wiszą tylko i wyłącznie olbrzymie banery kandydatów PiS-u na kościołach, czy na miejscach, które są zarządzane przez Kościół katolicki". - pisze w mediach społecznościowych o. Lech Dorobczyński OFM



- Jestem proboszczem Parafii, do której należy Plac Bankowy z siedzibą Prezydenta Warszawy. Z owej siedziby do naszego kościoła na piechotę idzie się dwie minutki. Na ogrodzeniu naszego kościoła nie ma plakatów wyborczych. Szkoda, że Pan Prezydent nie zauważył. - dodaje



- PS. Mojego postu nie należy interpretować jako mojego "za" lub "przeciw" jakiejś partii. Ten post jest moim sprzeciwem wobec nierzetelności. - podkreśla duchowny