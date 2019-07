Franciszkanie zatrzymani w centrum aborcyjnym. Chcieli ratować dzieci

Franciszkanie i dwie osoby świeckie zostały aresztowane w klinice aborcyjnej w New Jersey, w USA. Powód? Rozdawali róże w poczekalni i przekonywali kobiety, by nie zabijały swoich dzieci.

W ramach cyklicznej akcji Red Rose Rescue (czerwona róża ratuje) księża i aktywiści pro life rozdawali róże i rozmawiali z kobietami. Do zdarzenia doszło w Garden State Gynecology w stanie New Jersey. Aresztowano dwóch księży; ojca Fidelisa Moscinskiego CFR, o. Dave’a Nixa CFR oraz towarzyszące im dwie osoby świeckie.

- Matki otrzymują stosowną pomoc przy narodzinach swoich dzieci, oraz mogą w tym samym miejscu je także zabić” – zauważa ojciec ze zgromadzenia Franciszkanów Odnowy (Franciscan Friars of Renewal).

Jak zauważył o. Moscinski, klinika należy do Erica Yahava, który jest oskarżony o nakłonienie swojej dziewczyny do zabicia nienarodzonego dziecka. Od 2015 roku ciąży na nim sądowy zakaz zbliżania się do byłej partnerki.