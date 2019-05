Franciszek zapewnia: Jan Paweł II był okłamywany ws. pedofilii

Janusz Pawlacz 3 28.5.19 20:05

NA ZACHODZIE NIKT NAWET NIE PRÓBUJE PERFUMOWAĆ ODCHODÓW I WMAWIAĆ ŻE O SPRAWIE JANUSZ MÓGŁ NIE WIEDZIEĆ I ŻE BYŁ OKŁAMYWANY.



TAM OTWARCIE PRZYZNAJĄ ŻE JANUSZ TO PATRON PEDOFILII. A u nas nie wolno powiedzieć źle o Januszu bo wielki człowiek i w ogóle obalił komunizm. A to że popierał towarzystwo z magdalenki, że popierał Bolka, to że musiał wiedzieć że ci "antykomuniści" to tak naprawdę czerwoni, to przemilczamy. To między innymi Jan Paweł 2 odpowiada za to co się stało zaraz po 89 roku, za balcerowicza i zniszczenie i tak kiepskiej polskiej gospodarki po roku 89.