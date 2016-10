Franciszek: Wytrwajcie w wierze przodków

W dzień wspomnienia liturgicznego, które przypada w rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II w 1978 roku, tysiące uczestników trwającej od czwartku narodowej pielgrzymki Polaków do Watykanu spotkały się z papieżem Franciszkiem na specjalnej audiencji generalnej z okazji Roku Świętego.

Watykan poinformował, że w audiencji generalnej uczestniczyło 100 tysięcy osób. Wśród nich blisko 50 biskupów z Polski i 250 duchownych oraz delegacja rządowa na czele z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim i szefową Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Sadurską, a także marszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i senatorowie. Po audiencji delegacja rządowa złoży kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II.

Minister Waszczykowski spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Papież Franciszek, zwracając się w sobotę do uczestników narodowej pielgrzymki Polaków, dziękował im za serdeczne przyjęcie podczas jego wizyty w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży. Papież życzył Polakom wytrwałości w wierze, nadziei i miłości.

Franciszek powiedział do polskich pielgrzymów: "Drodzy siostry i bracia, przybyliście tu w narodowej pielgrzymce, aby dziękować Bogu za chrzest, który wasz naród przyjął 1050 lat temu, jak też za dobro, jakie zrodziło się w sercach młodych ludzi z całego świata podczas niezapomnianego spotkania w Krakowie".



- Jednoczę się z wami w tym dziękczynieniu. Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za to, że pozwolił mi bliżej poznać wasz naród i ojczyznę św. Jana Pawła II, gdzie mogłem nawiedzić Sanktuarium na Jasnej Górze, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" - dodał papież.

Następnie podkreślił: "Temu, który utożsamia się przede wszystkim z każdym człowiekiem upokorzonym i cierpiącym, dziękuję również za ciszę podarowaną mi na miejscu obozu Auschwitz-Birkenau. W tej ciszy przesłanie miłosierdzia nabiera niesłychanej wagi".

Franciszek wyraził wdzięczność wszystkim wiernym, kapłanom, biskupom i władzom cywilnym za "gorące przyjęcie" w Polsce, za "wspaniałe, artystyczne i duchowe przygotowanie wydarzeń i celebracji", które - jak zauważył - "przeżywaliśmy z entuzjazmem płynącym z wiary".



Papież nawiązał do przypadającej w sobotę rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II mówiąc: "Dokładnie 38 lat temu, niemal o tej właśnie godzinie, na tym placu wybrzmiały słowa skierowane do ludzi całego świata: "Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi".



Wskazał, że polski papież był człowiekiem "głębokiej duchowości ukształtowanej przez tysiącletnią spuściznę polskiej historii i kultury, przekazywaną w duchu wiary z pokolenia na pokolenie". - To dziedzictwo było dla niego źródłem nadziei, mocy i odwagi, z jaką wzywał świat, by szeroko otworzył drzwi dla Chrystusa. To wezwanie rozwinęło się w nieustanne głoszenie Ewangelii miłosierdzia dla świata i dla człowieka, którego kontynuacją jest ten Rok Jubileuszowy - oświadczył papież Franciszek.

- Dziś pragnę życzyć wam, aby Pan dał wam łaskę wytrwania w tej wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od waszych przodków i którą z troską pielęgnujecie. Niech w waszych umysłach i sercach wybrzmiewa wciąż wezwanie waszego wielkiego rodaka do budzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia, abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości wszystkim, którzy jej potrzebują - powiedział Franciszek.

Na zakończenie poprosił Polaków, by pamiętali o nim w swych modlitwach.

ol/Polskie Radio - IAR, PAP, Fronda.pl