Franciszek spotkał się z byłymi księżmi i ich rodzinami

Ostatni piątek miłosierdzia Roku Jubileuszowego Papież Franciszek poświęcił rodzinom założonym przez księży, którzy w ostatnich latach odeszli z kapłaństwa. Spotkanie odbyło się dziś po południu w jednym z prywatnych mieszkań na peryferiach Rzymu.

W watykańskim komunikacie informującym o tym wydarzeniu czytamy, że Papież chciał okazać gest bliskości i miłości tym młodym ludziom, którzy dokonali wyboru niejednokrotnie niepodzielanego przez ich najbliższych i przez współbraci w kapłaństwie.

„Po latach posługi kapłańskiej pełnionej w parafiach samotność, brak zrozumienia, zmęczenie wielkim wysiłkiem, jakim jest odpowiedzialność duszpasterska, wywołały kryzys co do ich pierwotnego wyboru kapłaństwa. Nadeszły więc miesiące i lata niepewności i wątpliwości, które często doprowadziły do przekonania, że wybierając kapłaństwo dokonali mylnego wyboru. Stąd decyzja o pozostawieniu prezbiteratu i założeniu rodziny” – czytamy w komunikacie informującym o spotkaniu Papieża z byłymi księżmi. Czterech z nich pracowało w diecezji rzymskiej, a trzech pozostałych w Madrycie, na Sycylii i w Ameryce Łacińskiej.

TZW/Radio Watykańskie/Fronda.pl

11.11.2016, 18:56