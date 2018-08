Franciszek: Nieoczekiwana odpowiedź Pana Jezusa

Trzeba się troszczyć o chleb materialny, ale jeszcze ważniejsze jest pielęgnowanie relacji z Bogiem, umacnianie naszej wiary w Tego, który jest „chlebem życia”, w Tego, który przyszedł, aby zaspokoić nasz głód prawdy, sprawiedliwości i miłości. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną, którą z okna pałacu apostolskiego odmówił z pielgrzymami przybyłymi na plac św. Piotra.

Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, która opisuje, jak tłum spragniony Jezusa po raz kolejny wyrusza na Jego poszukiwanie Franciszek wskazał, że Jezusowi nie wystarcza, by ludzie Go szukali, chce aby ludzie Go poznali. „Pragnie, aby poszukiwanie Go i spotkanie z Nim wykraczały poza doraźne zaspokojenie potrzeb materialnych” - wskazał Franciszek. Rozmnożenie chlebów i ryb jest bowiem znakiem wielkiego daru, jaki Ojciec dał ludzkości, a jest nim sam Jezus.

“ On, będący prawdziwym «chlebem życia», pragnie zaspokoić nie tylko ciało, lecz także dusze, dając pokarm duchowy, który może zaspokoić najgłębszy głód. Dlatego zachęca tłum, aby troszczył się nie o pożywienie nietrwałe, ale o to które trwa na życie wieczne. Chodzi o pokarm, który Jezus daje nam każdego dnia: Jego Słowo, Jego Ciało, Jego Krew – mówił Franciszek. – Tłum słucha zachęty Pana, ale nie rozumie jej znaczenia - jak to często zdarza się również nam - i pyta Go: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?». Słuchacze Jezusa myślą, że żąda od nich przestrzegania przykazań, aby zyskali inne cuda, takie jak rozmnożenie chleba. ”

Papież podkreślił, że częstą pokusą jest sprowadzanie religii do praktykowania prawa, dokonując projekcji na naszą relację z Bogiem relacji między sługami a ich panem: słudzy, by zyskać życzliwość swoich panów muszą wypełniać zadania, jakie im przypisali. „Dlatego tłum chce wiedzieć, jakie działania należy wykonać, aby podobać się Bogu” – podkreślił Franciszek.

“ Jezus daje odpowiedź nieoczekiwaną: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». Dzisiaj te słowa są skierowane również do nas: dzieło Boże polega nie tyle na «czynieniu» rzeczy, lecz na «wierzeniu» w Tego, którego On posłał; czy lepiej wiara w Jezusa pozwala nam czynić dzieła Boże – mówił Papież. – Jeśli damy się wciągnąć w tę relację miłości i zaufania z Jezusem, to będziemy zdolni wypełniać dobre uczynki, mające woń Ewangelii dla dobra i zaspokojenia potrzeb braci. ”

mod/Vaticannews.va