Fotyga ostrzega: UE uzależnia się gazowo od Moskwy

Anna Fotyga: solidarność energetyczna zapisana w Traktacie Lizbońskim powinna być fundamentalnym elementem Unii Energetycznej

Podczas wczorajszych obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w trakcie debaty o stanie Unii Energetycznej z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Maroša Šefčoviča, w dyskusji udział wzięła m.in. Anna Fotyga.

W opinii Anny Fotygi solidarność energetyczna zapisana w Traktacie Lizbońskim powinna być fundamentalnym elementem Unii Energetycznej. „Konstrukcja Nordstream 2 oraz decyzje Komisji Europejskiej w sprawie OPAL podważa tą zasadę sprawiając, że państwa mojego regionu, w szczególności Ukraina, będą bardziej podatne na rosyjski szantaż energetyczny” – mówiła przewodnicząca podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w PE. Jak dodała Fotyga, te projekty sprawiają także, że Unia Europejska będzie bardziej uzależniona od dostaw energii z jednego źródła.

Dzień wcześniej, podczas debaty nt. Nordstream2 jaka miała miejsce w komisji spraw zagranicznych PE, Anna Fotyga przypomniała o okolicznościach powstania pierwszej nitki gazociągu. Przewodnicząca podkomisji bezpieczeństwa i obrony PE skupiła się na kwestiach politycznych i bezpieczeństwa: „Musimy pamiętać, iż nawet zanim rozpoczęto budowę NordStream 1, idea stosowania energetyki jako narzędzia w ramach polityki zagranicznej była zapisana w oficjalnych dokumentach Federacji Rosyjskiej”. Anna Fotyga przypomniała, iż pracując 16 lat temu w Kancelarii Premiera, zdecydowanie wspierała połączenie pomiędzy polską miejscowością Niechorze a norweskimi instalacjami gazowymi. Przedsięwzięcie to nie zostało podjęte, zaś przeforsowany został projekt NordStream 1.„Polska i kraje bałtyckie, jako nowi członkowie Unii Europejskiej, nie były wystarczająco silne by przeciwstawić się tej koncepcji. Musimy jednak pamiętać, że istniał projekt czysto europejski, który został wyparty przez przedsięwzięcie wzmacniające Federację Rosyjską i rosyjską politykę zagraniczną” - podkreśliła Anna Fotyga, dodając - „Oczywistym jest, że Federacja Rosyjska chciała uzyskać możliwość wywierania presji na mój region przy pomocy energetyki. Plan ten dotyczył w szczególności Ukrainy, państw bałtyckich i Polski, które dzięki niemu stały się bardziej podatne na szantaż”.

Anna Fotyga odniosła się też do wizyty Prezydenta Federacji Rosyjskiej na Westerplatte, która miała miejsce 1 września 2009 roku. Wladimir Putin, w obecności liderów zarówno zachodnich jak i wschodnich, zaprezentował wówczas Polsce możliwość przyłączenia się do rosyjskich rozwiązań politycznych w dziedzinie energetyki. "Została ona otwarcie odrzucona przez ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego" – mówiła Anna Fotyga. Podkreśliła również, iż ówczesna premier Ukrainy, Julia Tymoszenko opuściła to spotkanie w geście protestu przeciwko takiej koncepcji. „Od samego początku projekt ten (NordStream1) był projektem czysto politycznym. Zaś teraz, plan budowy NordStream 2 jeszcze pogorszy sytuację mojego regionu” - podsumowała przewodnicząca podkomisji bezpieczeństwa i obrony PE.

Biuro Prasowe Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Delegacja PiS

3.02.2017, 8:25