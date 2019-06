Fotograf publikuje zdjęcie z ,,Nocnej zmiany''. ,,Nie zapomnę tego śmiechu przykrywającego prawdę''

Mirek 4.6.19 10:15

4 czerwca to fatalna data . To data zdrady narodowej . Komunistyczni szpicle tacy jak Bolek , Ryży i inni obalili rząd premiera Jana Olszewskiego . Premier Olszewski występując ostatni raz z mównicy sejmowej zadał dramatyczne pytanie : CZYJA BĘDZIE POLSKA ? !! . Okazało się że jeszcze długo III RP należała do zdrajców i złodziei . Długo czekaliśmy na naszą Polskę .........ale w końcu doczekaliśmy się . Stało się to 25 października 2015 roku gdy PiS przejął władzę . Mam nadzieję że w jesiennych wyborach do sejmu i senatu obronimy naszą Polskę i nie oddamy jej w ręce złodziei i zdrajców .