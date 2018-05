Forum Żydów Polskich w obronie Karczewskiego

Burmistrz Jersey, Steven Fulop w skandaliczny sposób odniósł się do sprawy Pomnika Katyńskiego w zarządzanym przez niego mieście. A może nie tyle do sprawy, co raczej do osoby marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego.

"To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć"-napisał amerykański samorządowiec na Twitterze.

"Jedno słowo w tym jest prawdziwe - jestem biały”-skomentował w TVP1 polityk PiS.

"Myślę, że Polonię też zjednoczy ta sprawa. Że Polonia jednym głosem głośno będzie domagała się tego, żeby ten pomnik tam pozostał. My również z Polski będziemy ten głos bardzo starannie i bardzo wyraźnie wysyłać"-zapewnił.

Karczewski zapowiedział, że skonsultuje się w tej sprawie z prawnikami oraz MSZ. Marszałek Senatu zamierzał wystosować list do burmistrza Jersey City w głośnej sprawie Pomnika Katyńskiego nad rzeką Hudson. Polonia amerykańska stanowczo sprzeciwia się przeniesieniu monumentu.

Do ataku burmistrza Jersey City na polskiego polityka odniosło się również Forum Żydów Polskich.

"Burmistrz Jersey City, Steven Fulop, dopuścił się oszczerstwa i obrazy wobec marszałka Senatu RP S. Karczewskiego. W dodatku, bezpodstawnie używając słów „antysemita, biały nacjonalista, zaprzeczający Holocaustowi”, dewaluuje te określenia. To podłe"-czytamy na Twitterze FŻP.

W poniedziałek Steven Fulop poinformował o projekcie stworzenia parku na terenie, gdzie obecnie znajduje się Pomnik Ofiar Katyńskich. Zapowiedział na Twitterze, że monument będzie przeniesiony i tymczasowo przechowany w DPW (Departament Prac Publicznych), aby nie został uszkodzony. „Podejmujemy prace inżynieryjne przygotowujące teren pod park” - napisał burmistrz Steven Fulop. O zamierzeniach usunięcia pomnika nie powiadomił bezpośrednio Polonii.

yenn/PAP, Twitter, Fronda.pl