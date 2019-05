Forum Żydów Polskich: Symbol LGBT pozostaje w konflikcie kulturowym z biblijną tęczą

Gość 8.5.19 9:27

Uwielbiam to zdjęcie. Serio. Idealnie pokazuje jak prawackie portale muszą manipulować swoimi "czytelnikami", jak uwielbiają wzbudzać niechęć do ludzi żyjących inaczej niż sobie to wymyślili. Do większości artykułów o LGBT go używają, po to aby każdego homoseksualistę utożsamiać z osobami ze zdjęcia, obrzydzać. No ale nie ma się co dziwić, od dawna wiadomo że prawactwo woli jak ktoś inny myśli za nich, i pokazuje palcem "tego złego", wroga.



A tymczasem sami nie wiecie, ilu z osób LGBT znacie osobiście ;)