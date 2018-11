'Fort Trump' - bezpieczeństwo ważniejsze od polityki

Szef MON, Mariusz Błaszczak był gościem piątkowej audycji "Aktualności dnia" na antenie Radia Maryja. Minister obrony narodowej odniósł się m.in. do swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale również do obchodów Stulecia Niepodległości Polski, które świętowaliśmy w zeszły weekend.

"11 listopada piękny Biało-Czerwony Marsz pokazał, że łączy nas Polska, że łączy nas miłość do ojczyzny, że łączy nas wierność zasadom – takim, że ojczyzna jest dla nas najważniejsza. O wolność, o niepodległość, bo świętowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, należy zabiegać ciągle"- podkreślił polityk. Pytany o wizytę w Waszyngtonie i spotkania, które odbył- m.in. z amerykańskim sekretarzem obrony, Jamesem Mattisem, Błaszczak wskazał, że jeżeli chodzi o polskie starania o rozmieszczenie na stałe sił amerykańskich w Polsce, to "atmosfera jest dobra".

"We wtorek i w środę miałem cykl spotkań. Byłem w Pentagonie i rozmawiałem z Jamesem Mattisem – moim odpowiednikiem w rządzie Stanów Zjednoczonych. Spotykałem się również w Kongresie. Rozmawiałem z pięcioma kongresmenami. Wszyscy reprezentują odpowiednik polskiej Komisji Obrony Narodowej"- tłumaczył szef MON. Jak dodał, mówi o politykach z dwóch różnych partii, ponieważ oprócz większości republikańskiej, spotkał się chociażby z senatorem demokratów, emerytowanym żołnierzem, Jackiem Reedem. Minister wspomina, że podczas rozmowy z Reedem zaznaczył, że projekt wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju "ma charakter ponadpartyjny".

Jeżeli chodzi o spotkanie z szefem Pentagonu, gośc Radia Maryja podkreślił, że konkretniej, było to spotkanie z przedstawicielami grup roboczych, powołanych zarówno przez MON, jak i przez Pentagon.

"Pentagon został zobowiązany przez Senat Stanów Zjednoczonych do tego, żeby do końca lutego, początku marca, przedstawić opinię Pentagonu właśnie do polskiego projektu dotyczącego Fortu Trump. Rozmowa była bardzo konkretna. Usłyszałem po raz pierwszy stanowisko amerykańskie. Negocjujemy, a więc nie mogę mówić o szczegółach. Natomiast mogę zapewnić, że idziemy w dobrym kierunku"- powiedział szef MON. Mariusz Błaszczak wyraził również przekonanie, że tego rodzaju rozwiązanie jest dobre dla Polski, ponieważ oznacza, że nasz kraj nie będzie narażony na bycie „w orbicie wpływów rosyjskich”. Ale nie tylko. Minister wskazał, że projekt jest ważny również dla bezpieczeństwa ogólnoświatowego, a także dla Stanów Zjednoczonych, sprawujących nad nim pieczę.