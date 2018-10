,,Foreign Policy'' obnaża nijakość opozycji totalnej!

Autorzy podkreślają, że tytuły nagłówków mediów międzynarodowych o Polsce nie pokrywają się z rzeczywistością, a polski rząd nie jest „w stanie oblężenia” tylko ma „całkiem wygodną sytuację”. Wskazują tu na wysokie notowania w sondażach i wyzwanie ze strony opozycji „mające niewielką wiarygodność”. „Foreign policy” podkreśla też, że wybory samorządowe tylko to potwierdził.

„Pod koniec ośmiu lat u władzy, PO wyraźnie skończyły się pomysły i nie jest już jasne, za czym, poza byciem antyPiS-em, PO się opowiada. I choć nadal wystarcza to do "bazowo solidnego poparcia" tego ugrupowania, to jednak nie wystarcza, żeby zdobyć tych wyborców, których PiS przekonał w 2015 roku pozytywnym przesłaniem i jasnymi obietnicami wyborczymi”.