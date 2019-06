Flota NATO na Bałtyku. Ćwiczenia BALTOPS pod okiem Moskwy

Od końca maja do początku lipca na Bałtyki trwają, z różną intensywnością, morskie ćwiczenia sił NATO i krajów partnerskich. Główna faza ćwiczeń Baltic Protector to doroczne ćwiczenia BALTOPS. Ich 47. edycją dowodzą Amerykanie z 2. Floty – formacji odtworzonej w 2018 roku w reakcji na wzrost zagrożenia ze strony Rosji na północnym Atlantyku.

Na Bałtyku trwają wojskowe ćwiczenia BALTOPS 2019, które zakończą się 21 czerwca. Na czele manewrów stoi dowództwo 2. Floty US Navy, do której zadań należy ochrona Północnego Atlantyku i Arktyki. Ćwiczeniami dowodzi amerykański oficer z bazy w Norfolk (Wirginia), dowódca 2. Floty, wiceadmirał Andrew „Woody” Lewis. 2. Flota została rozformowana w 2011 roku w ramach redukowania budżetu obronnego i sił zbrojnych za rządów Baracka Obamy. Formacja została przywrócona w sierpniu 2018 roku w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji na Północnym Atlantyku.

Ćwiczenia BALTOPS zaczęto organizować, co roku, w latach 70. XX wieku. W tym roku są one drugim etapem rozłożonych na dłuższy okres ćwiczeń Baltic Protector. Pierwsza faza tych ćwiczeń pod kryptonimem Danex rozpoczęła się 24 maja w Danii. BALTOPS to faza druga, zaś ostatni, trzeci etap, pod kryptonimem Amphibex, będzie miał miejsce na początku lipca. Baltic Protector to pierwsze na dużą skalę ćwiczenia dowodzonych przez Brytyjczyków Wspólnych Sił Ekspedycyjnych (Joint Expeditionary Force, JEF). JEF powstały na mocy umowy podpisanej w Londynie w czerwcu 2018 roku. Ich celem jest obrona regionu bałtyckiego. W ich skład weszły Estonia, Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Szwecja i Norwegia.