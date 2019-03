Finowie chcą ,,polować'' na arabskich pedofilów. Ściga ich policja

HymnPOstKOmuchów i folksdojczów 4.3.19 13:04



https://www.radiozet.pl/Muzyka/Ewa-Kopacz-i-wpadka-z-dinozaurami-parodia-w-wersji-piosenki-reggae-przerobka-wideo

Bezcenne. Podejrzewam że to nie żadna wpadka tylko wnikliwa analiza sytuacji wyborczej

POstKOmuchów i folksdojczów i świadome skierowanie przekazu do infantylnych półgłówków

i ciężkich idiotów jako potencjalnych wyborców . Co wcale nie odbiega od przeciętnej

dotychczasowego elektoratu POpaprańców