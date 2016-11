Film 'Wyklęty' już w marcu w kinach! Zobacz zwiastun!

reklama

Już w marciu 2017 roku, dystrybucją Kondrat-Media do kin wejdzie film "Wyklęty" w reż. Kondrata Łęckiego.

“Wyklęty” to oparty na faktach film, którego akcja toczy się w Polsce, w drugiej połowie lat 40. Jego bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczący z władzą ludową o powojenny kształt Polski. Ludzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpieczeństwa, wspieranego przez radzieckie NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę.

„Wyklęty” to pełnometrażowy debiut autora scenariusza i reżysera filmu - Konrada Łęckiego i pierwszy film produkcji, założonej przez aktora Marcina Kwaśnego, Fundacji Między Słowami.

W bohaterów filmu wcielili się m.in.: Wojciech Niemczyk, Marcin Kwaśny, Marek Siudym, Piotr Cyrwus, Robert Wrzosek, Hanna Świętnicka, Andrzej Plata, Olgierd Łukaszewicz, Ignacy Gogolewski, Janusz Chabior. W filmie wzięło także udział kilkuset statystów i członków grup rekonstruktorskich z całej Polski.

Film "Wyklęty" miał mieć swoją premierę już w roku 2015, lecz twórcom zabrakło pieniędzy. Obraz w reżyserii Kondrata Łęckiego powstawał partiami. Dzięki publicznej zbiórce udało się zdobyć potrzebną kwotę.

23.11.2016, 21:17