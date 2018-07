Film pornograficzny na ekranie w centrum Hrubieszowa!

Szokujące doniesienia z Hrubieszowa. Na ekranie zamontowanym na miejskim deptaku wyświetlony został film pornograficzny!

Ekran w mieście jest od niedawna. Jego celem miało być przedstawianie najważniejszych informacji dotyczących miasta. Tymczasem w ubiegłą sobotę wieczorem wyświetlił się film porno.

Przez dłuższy czas nikt nie potrafił zasłonić filmu wyświetlanego na ekranie. Zasłonięto go w końcu folią, a ostatecznie informatyk z Urzędu Miasta zwinął go do paska na dole ekranu, bo nic na ówczesną chwilę nie mógł więcej zrobić.

Wciąż nie wiadomo, kto stoi za tą bulwersującą sprawą. Zajmuje się nią policja.

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl