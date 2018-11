Film Chleb z nieba zdobył „katolickiego Oscara”!

Lilli i Annibale mieszkają w Mediolanie, choć „mieszkają” to niekoniecznie właściwe określenie. Są bezdomni. W Wigilię znajdują w śmietniku niemowlę. Para zabiera je do najbliższego szpitala, ale tam czeka ich nie lada niespodzianka. Ani lekarze, ani pielęgniarki... nie widzą dziecka! Czemu jedni je widzą, a inni nie? Co trzeba zrobić, by zobaczyć dziecko? Jak rozwikłać tę zagadkę? Nie będzie nikogo, kto po seansie nie zada sobie pytania: czy mnie byłoby dane zobaczyć to dziecko?