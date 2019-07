Film Betlejewskiego naruszył prawa 'transseksualnej' Zosi?

Lewak 17.7.19 18:35

Klepa to ta przeciętna sportsmenka co to nie rozumie angielskiego, i w zgłoszeniu pod polem "gender" widziała propagandę LGBT? Ale wiecie że to wyglądało tak:

EN:

gender F/M

PL:

płeć K/M





No właśnie lemingi, gender oznacza PŁEĆ.