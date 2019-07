Filipińscy biskupi o... 'ekologicznym nawróceniu'

„Nasze wysiłki w walce z globalnym ociepleniem i nasze działania zbiorowe na rzecz pomagania innym w przystosowaniu się do nowej sytuacji, powstałej w wyniku zmian klimatycznych, mogą być uznane za akt poprawy za nasze grzechy ekologiczne”-czytamy w liście do wiernych na Filipinach. Episkopat wzywa do wyjścia "poza dominujące dotychczas znaczenie poprawy tak, aby włączyć w nie odszkodowanie za szkody wyrządzone przyrodzie”-podkreślają hierarchowie, prosząc o "nowy paradygmat" w sprawie nawrócenia ekologicznego, by „przywrócić naszą świętą więź z naturą”. Chodzi o wprowadzenie "nowej świadomości, że matka-ziemia potrzebuje nie tylko znaku ochrony i troski o środowisko, ale także sprawiedliwości”. Jak czytamy dalej, episkopat podkreśla, że "krzyk matki-ziemi jest równie palący jak wołanie biednych o sprawiedliwość społeczną".