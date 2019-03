Fidesz opuści EPP również w przypadku zawieszenia

- Rządząca na Węgrzech partia Fidesz w przypadku zawieszenia jej członkostwa w Europejskiej Partii Ludowej sama natychmiast ją opuści - zadeklarował Gergely Gulyás, szef kancelarii premiera Węgier i wiceprzewodniczący Fideszu. Dodał, że w tej sprawie chodzi o godność Fideszu i całego kraju. Słowa Gulyása to reakcja na możliwość wykluczenia bądź zawieszenia partii Viktora Orbana z chadeckiej frakcji w Parlamencie Europejskim. Debata i głosowanie na temat przyszłości Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej odbędą się w środę. Za wykluczeniem węgierskiej partii opowiedziało się 13 partii należących do EPL, m.in. z powodu uruchomionej przez rząd Węgier kampanii informacyjnej: "Ty też masz prawo wiedzieć, na co się szykuje Bruksela". Jej częścią są plakaty z podobiznami szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i amerykańskiego finansisty George’a Sorosa.

Gergely Gulyás zaznaczył, że jego partia nie może zawrzeć kompromisu, który ogranicza ją w swojej wolności oraz jej polityce odrzucającej migrację. Przypomniał, że dla Fideszu najważniejsze cele polityczne to obrona chrześcijańskiej Europy. Dodał, że wykluczenie jego partii zainicjowało 13 promigracyjnych partii członkowskich, które razem mają 34 mandaty we frakcji liczącej 217 osób. Szef kancelarii premiera mówił również o tym, że jeżeli do zbadania zasadności wykluczenia Fideszu powstanie komisja, składająca się z tzw. trzech mędrców, to Fidesz do zakończenia działalności tej komisji nie będzie brał udziału w pracy organów EPL.