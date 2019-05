,,Fenomenalna frekwencja''. Prezydent komentuje wybory

– Frekwencja w wyborach do PE – fenomenalnie wysoka, pokazuje, że nasza demokracja się ugruntowuje, pokazuje też dojrzałość naszego społeczeństwa – mówił Prezydent, komentując wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego.

– Dziękuję, że mój apel o to, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego został wysłuchany – podkreślił.

Andrzej Duda podziękował za tę wielką odpowiedzialność, jaką wzięli na siebie ci, którzy poszli wczoraj do wyborów do PE. – To pokazuje dojrzałość naszego społeczeństwa, to pokazuje, że nasza demokracja się rzeczywiście ugruntowuje, że ludzie rozumieją, jaka jest wartość i waga ich głosu – wskazał Prezydent.