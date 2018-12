Feng shui - nie wprowadzaj okultyzmu do swojego domu

Za słuszne można uznać stanowisko feng shui, że „rzeczy, które z biegiem czasu straciły na użyteczności lub, które nigdy do niczego się nie nadawały (…) staja się zbędne i jedynie zabierają innym przedmiotom miejsce i energie” co powoduje, że należy je usunąć ze swojego życia – można zażartować, że taką zasadę feng shui powinno zastosować się w polskiej polityce i pozbyć się tych partii, które nigdy do niczego się nie nadawały lub przestały być dla Polaków użyteczne.