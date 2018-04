Feministki szykują ''chryję'' pod Radiem Maryja

Lewacy mają to do siebie, że tolerancji żądają wyłącznie jeśli chodzi o muzułmanów, homoseksualistów czy transseksualistów. Nie mogą jednak zdzierżyć faktu, że większość Polaków to katolicy, a co gorsza – wielu z nich słucha Radia Maryja! Feministki postanowiły zatem przy okazji 73. urodzin o. Tadeusza Rydzyka urządzić „Chryję pod Radiem Maryja”.

Akcję zaplanowano na 3 maja, kiedy to założyciel Radia Maryja będzie obchodził swoje 73. urodziny. Feministki skrzykują się na Facebooku, gdzie utworzono wydarzenie pod wspomnianą nazwą. Organizatorami są Ogólnopolski Strajk Kobiet, Manifa Toruńska, Warszawski Strajk Kobiet oraz „Nie tylko Matka Polka” Toruń.

Prowokację reklamują takimi oto słowami:

„Kolektyw Manifa Toruńska i kolektyw Warszawski Strajk Kobiet, Ogólnopolski Strajk Kobiet, oraz Fundacja Nie Tylko Matka Polka postanowiły zatem, że Ojciec Dyrektor, obok oficjalnej imprezy urodzinowej, na swoje 73 urodziny (oraz niemalże 74-lecie istnienia, wliczając nienaganne życie płodowe) zasługuje też na małą niespodziankę. „Chryja pod Radiem Maryja!” Otwarte dla wszystkich wydarzenie ma uświetnić i uczcić istnienie tego wzoru cnót, człowieka ze szczerego złota”.

Co chcą osiągnąć feministki? Zapewne to, co zawsze – próbować zakrzyczeć tych, z którymi się nie zgadzają – takie widać mają pojęcie „tolerancji”. Zapowiada się zresztą wprost niezwykła frekwencja. Przy 1300 zainteresowanych wydarzeniem, swój udział zapowiedziały… 163 osoby (stan na godzinę 15:55).





dam/facebook,Fronda.pl