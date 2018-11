Feministka ostrzega: Kobiety, stałyśmy się zbyt ,,wyzwolone''!!!

Hulanicki zasłynęła w latach 60., podczas tak zwanej „rewolucji seksualnej”. Dziś uważa, że to, o co wówczas walczono, poszło zdecydowanie zbyt daleko. W wywiadzie dla „The Daily Telegraph” Hulanicki stwierdza, że jednym z przykładów bardzo złego ukierunkowania „wyzwolenia” kobiet są pigułki antykoncepcyjne.

„To, co jest przerażające to to, że biorą je bardzo młode dziewczyny. Zaczynają zbyt wcześnie. Tu już nie chodzi o miłość. Stałyśmy się zbyt wyzwolone” – mówi 78-letnia dziś Hulanicki.