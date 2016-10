Poważne problemy Hillary Clinton. FBI wznawia śledztwo w sprawie maili

reklama

Szef FBI, James Comey poinformował członków komisji ds. sprawiedliwości Izby Reprezentantów, że śledztwo w sprawie skrzynki mailowej Hillary Clinton zostanie wznowione. To może być prawdziwy cios dla kandydatki Demokratów na 11 dni przed wyborami.

,,Zostałem o tym poinformowany wczoraj i zgodziłem się, że FBI musi podjąć odpowiednie kroki (...) by ustalić, czy (maile) zawierają tajne informacje, a także by ocenić ich wagę dla śledztwa"- poinformował w swoim liście do kongresmenów dyrektor agencji James Comey. Dodał przy tym, że FBI nie może teraz przewidzieć jak długo potrwa śledztwo.

Warto przypomnieć, że śledztwo dotyczy wykorzystania przez Hillary Clinton prywatnego serwera domowego do obsługi jej służbowej skrzynki pocztowej oraz utrzymywania na tym serwerze poufnych i tajnych wiadomości, co jest niezgodne z amerykańskim prawem.

Wcześniej pojawiły się oskarżenia wobec Clinton o wykasowanie przez nią ponad 30 tys. maili, co skwapliwie w swojej kampanii wykorzystuje Donald Trump.

Korupcja Hillary Clinton przybrała rozmiary, z jakimi nigdy nie mieliśmy do czynienia. Nie możemy pozwolić by swoje kryminalne intrygi wprowadziła do Gabinetu Owalnego" - oświadczył Donald Trump na spotkaniu z wyborcami po ujawnieniu treści listu szefa FBI.

