,,FAZ'' pisze o ,,Führerze'' Kaczyńskim i opluwa Kościół

prosty 17.5.19 11:06

Jak powiadają, jeżeli ma się w ręku młotek, to każdy problem wygląda jak gwóźdź.



Naród niemiecki wydał Hitlera, poszli za nim bez żadnej refleksji. Do dziś wielu ma sentyment, kiedyś widziałem w gabinecie niemieckiego państwowego funkcjonariusza mapę Rzeszy z 1938 roku; wiedząc, że jestem Polakiem i zauważyłem, tylko popatrzył na mnie rozbrajająco - takie miał małe hobby.

Do dziś niemiecki przemysł i prasa funkcjonują na rozkaz, Deutschand, Deutschland uber Alles.

Jak zauważa ks. Oko, co tydzień 3 miliony Niemców idzie do kościoła, a 10 milionów do domu publicznego.