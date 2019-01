'FAZ': Nord Stream 2 to projekt niebezpieczny

Gazeta podkreśla, że „jedyną realną gwarancją byłoby to, że Gazprom dalej pozostanie zależny od tranzytu przez Ukrainę – i to w takim wymiarze, by ukraiński system gazociągów mógł być eksploatowany ekonomicznie”. Niemiecki dziennikarz, który określa swój kraj mianem "politycznego ojca chrzestnego" Nord Stream 2, wskazał, że Berlin ma obowiązek do końca roku wyjaśnić, w jaki sposób można osiągnąć takie rozwiązanie, w dodatku- " by zapłaciła za to Rosja, i by zrozumiała ona, że jest traktowana poważnie".