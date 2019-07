FAZ: Europa Środkowo-Wschodnia rośnie w siłę w UE!

Ma to związek również z gospodarką-wskazuje FAZ. Według gazety, gospodarki tych krajów "mają się lepiej niż gospodarki zachodu".

"Wprawdzie nie udało im się na szczycie UE przeforsować swoich kandydatów, takich jak Bułgarka Kristalina Georgiewa czy Słowak Marosz Szefczowicz, ale „były one nad wyraz skuteczne w polityce blokady”-czytamy w FAZ. Niemiecki dziennik odnotowuje, że to właśnie dzięki determinacji krajów EŚW udało się zablokować w Brukseli kandydaturę Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Według niemieckich dziennikarzy, Timmermans to "sól w oku dla Polski, Węgier i Rumunii".