Fatima zmienia bieg historii. Polecamy nowy numer 'Egzorcysty'

reklama

reklama

Przed stu laty Matka Boża zjawia się jako wysłanniczka Boga Miłosiernego, który chce tylko jednego – nawrócenia, będącego jako jedyne władne odwrócić groźbę wojny – podkreśla Artur Winiarczyk, redaktor naczelny „Miesięcznika Egzorcysta”, we wprowadzeniu do majowego numeru.

Mario Godinho wyznaje w swoim świadectwie: 13 października, na kolejną prośbę matki, pojechałem ponownie do Cova da Iria. Tym razem były tam setki ludzki, wielu z nich przyjechało rozmaitymi pojazdami. Panowało ogólne ożywienie, ale ja nie dawałem wiary objawieniom. Siedziałem w samochodzie. Nagle spostrzegłem, że wszyscy patrzą na niebo. Kierowany naturalnym zaciekawieniem wysiadłem z auta i także podniosłem wzrok. Na bezchmurnym fragmencie nieba widziałem słońce (choć nie powinno się w nie wpatrywać).

Ks. dr Sławomir Płusa, egzorcysta diecezji radomskiej i krajowy koordynator Odnowy w Duchu Świętym, w wywiadzie dla naszego miesięcznika stwierdza: W pewnej sytuacji demon powiedział do mnie o kobiecie, nad którą się modliłem: „Ty w niej tę wiarę zaszczepiłeś”. Zakładając, że to nie było kłamstwo, bo demon lubi kłamać, stanowiło to dla mnie umacniające doświadczenie. To był owoc modlitwy nad egzorcyzmowaną osobą. Dzięki Bogu w jakimś stopniu przyczyniłem się do tego. Oczywiście zakładam, że to nie była „podpucha”.

Z kolei dr Wincenty Łaszewski w tekście „Trzeci sekret. Najnowsze informacje” pyta o słynny wielokropek: Punktem wyjścia do stawiania pytań o dodatkową treść fatimskiego sekretu jest tzw. słynny wielokropek. Pojawia się on w trzecim wspomnieniu s. Łucji, która opisuje lipcowe objawienie, a w nim dzieli się zawartością pierwszej i drugiej części tajemnicy. Pisze: „W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary… Tego nie mówcie nikomu. Franciszkowi możecie to powiedzieć”. Wygląda na to, że w trzeciej części tajemnicy fatimskiej istnieje coś, co możemy nazwać pod-tajemnicą albo tajemnicą drugiego stopnia – ukrytą pod znakiem wielokropka.

O. dr Zdzisław Świniarski SSCC w artykule „Najświętsze Serce Jezusa w objawieniach fatimskich” podkreśla: Dnia 17 lipca 2001 r. w klasztorze w Coimbrze doszło do szczególnego spotkania. Do siostry Łucji przybył abp Tarcisio Bertone. Na swoje pytanie: „Jaki wpływ miała na życie wizja z 13 lipca, zanim została spisana i przekazana Kościołowi?”, usłyszał odpowiedź: „Czułam się bezpieczna pod opieką Naszej Pani, która strzeże czujnie Kościoła i Papieża”. Siostra Łucja dodała nieujawniony wcześniej szczegół o znanej wizji proroczej.

W kolejnym tekście zamieszczonym w majowym numerze prof. Américo López-Ortiz zaznacza: Dnia 22 sierpnia przypada święto Matki Bożej Królowej. Tego dnia w 1991 r. podjęto nieudaną próbę obalenia Michaiła Gorbaczowa. Trzy dni później partia komunistyczna przypieczętowała swój los przegranym „puczem generałów”. Dzień 8 grudnia to uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Tego dnia w 1991 r. w miejsce Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ogłoszono powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw. 25 grudnia obchodzimy uroczystość Bożego Narodzenia z Maryi Dziewicy. Tego dnia w 1991 r. prezydenci Rosji, Ukrainy i Białorusi ogłosili formalne rozwiązanie Związku Radzieckiego. 1 stycznia 1992 r., w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Rosja otworzyła się na wolność religijną, kult publiczny oraz praktyki religijne. Państwo marksistowskie i ateistyczne przestało istnieć.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński w artykule „Jan Paweł II i Fatima” podkreśla: Po zamachu na papieża, w dacie dziennej zbieżnej z pierwszym maryjnym objawieniem w Fatimie, zaczęto coraz ściślej łączyć Jana Pawła II z tym objawieniem. Sam papież, kiedy przebywał jeszcze w szpitalu, poprosił o dostarczenie mu dokumentów związanych z orędziem fatimskim. Analizował je z przejęciem. W dniu wyjścia z kliniki Gemelli, po 74 dniach leczenia, powiedział do bpa Pawła Hnilicy, który dostarczył mu fatimskie dokumenty: „Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu, jest nawrócenie Rosji zgodnie z orędziem Fatimy”.

W sytuacji Ani, która na filmie dzieli się z nami historią swojego życia, nie do końca jest jasne, kiedy został zawarty i na czym polegał pakt [z diabłem]. Ona twierdzi, że takim momentem było jej oddanie się pod opiekę duchowi, który przedstawił się jako anioł o szyderczym uśmiechu. Ania wtedy miała ok. 3 lat. Czy ten moment należy traktować jako decydujący? Czy tak małe dziecko może swoimi decyzjami ponieść tak poważne konsekwencje? – pyta egzorcysta ks. Andrzej Grefkowicz w komentarzu do filmu „Opętanie”.

Ponadto w numerze m.in. o świadkach Jehowy pod pręgierzem, odpowiedź na pytanie, co symbolizuje gwiazda na płaszczu Matki Bożej Fatimskiej, a także o Londynie i meczetach.

Polecamy!

2.05.2017, 17:45