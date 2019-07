Fatalna pomyłka mediów. Adam Słodowy żyje

Dziś media obiegła informacja o śmierci Adama Słodowego, autora kultowego programu „Zrób to sam”. Jak się okazuje był to tzw. fake news. Informacja została zdementowana przez najbliższą rodzinę prezentera.

– Na pewno jest to fałszywa informacja. Moja mama rozmawiała z jego małżonką i mówiła, że wszystko jest w porządku – powiedział w Radiu Poznań Maciej Rozbicki, wnuk siostry Słodowego. – Jeśli wiem od małżonki wuja, że wszystko jest w porządku, to musi być fake news – podkreślił krewny Słodowego.

Adam Słodowy znany był przede wszystkim jako prowadzący popularnego programu dla młodzieży "Zrób to sam" i autor scenariusza do serii filmów animowanych dla dzieci "Pomysłowy Dobromir" i "Pomysłowy wnuczek", a także filmów "Śrubokręt i spółka" oraz "Dziura w ścianie". Wymyślił także ponad 60 urządzeń scenicznych, które wykorzystywano do realizacji programów telewizyjnych. Był też autorem książek (tłumaczonych m.in. na język węgierski i czeski), które rozeszły się w nakładzie ponad 2,5 mln. egzemplarzy.