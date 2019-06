Faszystowskie fascynacje i połajanki u ,,neoendeków''

robaczek 17.6.19 12:43

HAHAHAHHAHAHA!!!1



co? ;] no jak to mozliwe ??

nazisci na prawicy!!!???



olaboga!!! (nawet nie wiem jak sie to pisze ;])



jeszdcze sie okaze ze kibice to przestępcy a nie dumna polska mlodzierz ;]



oj pogubiliscie sie drogie patokatole. i to bardzo. jak wy z tego g... sie wygramolicie teraz. a JArus z ekipa was jeszcze zakopuja rzucajac kolejne łopaty.



oj szkoda tylko POLSKI. was nie.