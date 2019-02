Fasolka po bretońsku, którą mogę jeść bez końca...

Fasola odpowiednio przyrządzona, doprawiona i z dodatkiem pysznego mięsa stanowi pełnowartościowy posiłek, który z pewnością pokrzepi nas czy to na początku, czy u kresu dnia.

ok 700 g białej fasoli "jaś " 20 dag boczku 35- 40 dag kiełbasy 1 cebula 1 mała puszka przecieru pomidorowego sól pieprz mielony kminek ( ok pół płaskiej łyżeczki) suszony majeranek

Jeśli będziemy gotować świeżą fasolę nie musimy jej namaczać, jeśli zaś suszoną to zalewamy ją wieczorem wodą i zostawiamy na noc, a następnego dnia gotujemy do miękkości. Inny jest czas gotowania świeżej fasoli, a inny suszonej, więc co jakis czas sprawdzamy, aby fasoli nie rozgotować.