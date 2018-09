'Farmazon' czy Żyd? Awantura o kukiełki z TVP

W miniony weekend na Twitterze wybuchła prawdziwa awantura o... "Farmazona" (działacza KOD, właściciela firmy ochroniarskiej, który na jednej z antyrządowych demonstracji w agresywny i wulgarny sposób odnosił się do dziennikarki TVP). No właśnie: "Farmazona" czy... Żyda? Bo to właśnie stereotypowego wizerunku osoby wyznania mojżeszowego dopatrzyli się niektórzy internauci (w tym wielu dziennikarzy) w jednej z kukiełek Barbary Pieli.

















































































Propagandowe zabiegi jak z lat 50. I jeszcze wątek żydowski... Co za hańba https://t.co/CncuqX9r2u

Plastusie- bohaterowie satyry politycznej Barbary Pieli, pojawiają się w programie Michała Rachonia w TVP Info. Kukiełki przedstawiają postacie znane z życia politycznego w Polsce, głównie są to politycy opozycji oraz postacie z nią związane. Oczywiście nasuwa się pytanie, na ile telewizja publiczna powinna sprzyjać obecnemu rządowi i czy takie rzeczy- ostre żarty z opozycji to nie za dużo. Niemniej, niektórzy (na czele z Konradem Piaseckim z TVN24), zaczęli doszukiwać się "wątków żydowskich" tam, gdzie ich nie było.

W filmiku wyemitowanym w TVP widzimy kukiełkę Magdaleny Klim, znanej w sieci jako "ruda z KOD". Barbara Piela przedstawiła "taśmową produkcję" "rudych z KOD", która tutaj stała się archetypem przedstawiciela środowiska PiS-u, bezrefleksyjnie powtarzającego "Konstytucja", choć nie ma pewności czy w ogóle zna treść ustawy zasadniczej. Wielu internautów bliższych poglądami opozycji oburzyły już same drwiny z protestujących czy Konstytucji, emitowane w Telewizji Publicznej. Ale "czarę goryczy" przelały kukiełki osób obsługujących taśmę, na której produkowano "rudą z KOD". W jednej z nich dopatrzono się "postaci z brodą, w czarnym chałacie", co automatycznie nasuwa skojarzenia z Żydem... Podkreślił to dziennikarz TVN, Konrad Piasecki w odpowiedzi na pytanie Barbary Pieli, gdzie niby dopatrzył się wątku żydowskiego czy też antyżydowskiego. Narrację podchwyciła m.in. Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej". I nie pomogły gigantyczne ilości tweetów ze zdjęciem "Farmazona" w "pełnym rynsztunku bojowym". Nie pomogły zdjęcia zestawu kukiełek Barbary Pieli, gdzie ta wykorzystana we wspomnianym filmiku została opisana jako "Farmazon".

Idąc tym tropem, można przywołać pewien żart. Jeżeli każda postać z brodą i w czarnym chałacie to Żyd, to czy każdy chłop z widłami to Posejdon?

