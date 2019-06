,,Fałszywe insynuacje''. Nie jeden, a dwa pozwy ws. pracownika zwolnionego z IKEI

Cogito ergo sum 29.6.19 13:57

ALE JESTEŚCIE PISSSDAMI, GOŚĆ PISAŁ ODWAŻNIE I Z PEŁNYM PRZEKONANIEM ŻE HOMOSEKSUALISTÓW TRZEBA KATOWAĆ, PRZYWIĄZYWAĆ IM KAMIEŃ DO CIAŁA I TOPIĆ, PRZEŚLADOWAĆ, A DLA WAS TO MĘCZENNICY?



Jak wam się tak w Polsce nie podoba, to won na bliski wschód, gdzie ideologia katolicka w sam raz pasuje do tego co robią islamiści. W Polsce nie ma miejsca na takich ludzi. Którzy chcą zabijać innych tylko dlatego że urodzili się inni.