Falenta na obserwacji psychiatrycznej

Konfederata 4.7.19 9:17

Hahahha najlepsze wzory sowieckie! Brawo PiS!:)

Do psychuszki podejrzany element, schizofrenia bezobjawowa?

Najpierw sami go wysłali do nagrywania a jak się sprawa wymknęła spod kontroli to zrobią z niego czubka?:) Dobre i to, że się nie powiesi jak Lepper i inni.