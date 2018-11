Fala szpiegomanii w Rosji

28-letni Władimir Niejełow jest ekspertem rosyjskiego think tanku Centrum Koniunktury Strategicznej. Ośrodek działa od 2012 roku jako komercyjny podmiot, specjalizujący się w sprawach wojskowo-politycznych i bezpieczeństwa międzynarodowego. Niejełow został zatrzymany 25 października w rodzinnym Petersburgu i przewieziony do lokalnej siedziby FSB, po czym wywieziono go do Moskwy. Dostał na razie dwa miesiące aresztu tymczasowego – przebywa w więzieniu śledczym Lefortowo. Jego sprawie nadano klauzulę „tajne”. Z informacji opublikowanych przez sąd, który 2 listopada zatwierdził areszt dla mężczyzny, wynika, że podejrzenia wobec niego dotyczą zdrady stanu (art. 275 kk) – grozi mu za to do 20 lat więzienia. Według śledczych, Niejełow przekazał za granicę informacje stanowiące tajemnicę państwową. Aresztowany odrzuca zarzuty i jest kompletnie nimi zaskoczony. Wiadomo, że zajmował się prywatnymi firmami najemniczymi, tematyką współczesnych wojen i doktryn militarnych. Niektóre jego publikacje dotyczyły Kompanii Wagnera. Niejełow jeździł do Austrii i Szwecji na zaproszenie organizacji pozarządowych z wystąpieniami na temat prywatnych firm wojskowych. Był też komentatorem w prokremlowskich mediach.