Fake newsem w prezydenta! Perfidna manipulacja niemieckiego dziennikarza

"W Polsce jest tak, że gdyby jakaś kobieta została zgwałcona, to media by o tym poinformowały natychmiast, wskazując szczegóły, które tylko byłyby do zdobycia, więc media w Polsce są wolne"- powiedział podczas Forum Polsko-Niemieckiego prezydent Andrzej Duda. Ta wypowiedź odbiła się szerokim echem w Polsce.

W taki sposób Duda odpowiedział na pytanie niemieckiego dziennikarza. Oparte, jak się okazuje, na zmanipulowanej informacji!

"My z żoną, a moja żona jest Polką, słuchaliśmy w miniony weekend Polskiego Radia. Słuchaliśmy radia prawie przez całą sobotę Polskiego Radia „Trójka” (…), w wiadomościach nie było żadnego śladu tych informacji dotyczących wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. To mnie zdumiało"- stwierdził dziennikarz "Der Tagesspiegel", Christopher Marshall, chcąc udowodnić, że publiczne media w Polsce nie informują o wydarzeniach niewygodnych dla rządu. Do sprawy odniosło się kierownictwo Programu III Polskiego Radia.

"Wypowiedź dziennikarza „Der Tagesspiegel” Christopha von Marschalla z konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą to typowy fake news. Marschall twierdzi, że Trójka nie informowała w sobotę o niekorzystnym dla Polski wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej"-Wskazuje Tomasz Kowalczewski, zastępca dyrektora Trójki w piśmie przesłanym do redakcji serwisu tvp.info. Kowalczewski zwraca następnie uwagę, że wyrok TSUE zapadł w piątek, a w mediach ogólnie przyjętym standardem jest informowanie o konkretnym, zwłaszcza tak istotnym wydarzeniu, w dniu tego wydarzenia.

" wyroku informowaliśmy w piątek we wszystkich serwisach od 13.00, zaraz po tym, gdy informacja została potwierdzona. W sobotę w tej sprawie nie wydarzyło się nic nowego, a w związku z ciszą wyborczą nie było żadnych programów publicystycznych, gdzie można było informację skomentować"- napisał. Jak dodał wicedyrektor programu III Polskiego Radia, na antenie rozgłośni wciąż ukazują się komentarze dotyczące wyroku TSUE, w reakcji na bieżące wydarzenia.

"O wielu rzeczach można nie usłyszeć w Polsce i w innych krajach, np. o różnych kryzysach wewnątrzpolitycznych można nie usłyszeć w mediach, chociaż trwają one od dawna. Nie jest powiedziane, że media muszą informować o wszystkim"-odpowiedział Marshallowi prezydent Andrzej Duda na pytanie, które dziennikarz zadał na konferencji prasowej podczas Forum Polsko-Niemieckiego. Duda przyznał, że nie słuchał tego dnia radia, co więcej, nie wpływa na media w Polsce.

Głowa państwa odniosła się chwilę później również do wydarzeń podczas sylwestra 2015/2016 w Kolonii W Niemczech. Ponad tysiąc imigrantów otoczyło kilkadziesiąt kobiet, zarówno Niemek, jak i turystek, które brały udział w zabawie sylwestrowej na otwartym powietrzu. Kobiety zostały okradzione, imigranci próbowali również je zgwałcić. W sylwestra w Kolonii ucierpaiało w sumie ok. 80 kobiet. Niemieckie media próbowały zamieść sprawę pod dywan, jednak skala zdarzenia okazała się zbyt dużą.

