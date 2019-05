Fake news. Nie było listu 60 senatorów USA do premiera

Co z listem amerykańskich senatorów do premiera Mateusza Morawieckiego? Portal "Wirtualna Polska" podał informację, zgodnie z którą 60 senatorów napisało do Morawieckiego, domagając się działań ws. żydowskich roszczeń. Autor artykułu, Marcin Makowski, podał nazwiska dwóch senatorów - Tammy Baldwin oraz Marco Rubio. Portal TVP Info zapytał oboje senatorów.