'Facet, który jest nadzieją na przywrócenie rządów prawa...' Ależ Schetyna ma FANKĘ!!!

Z Grzegorza Schetyny żartować nie wolno! Zwłaszcza w Polsacie. Lider PO jest bowiem "nadzieją na przywrócenie rządów prawa" w Polsce. O co chodzi? Zobaczmy poniżej.

"Całkiem udane porównanie @JanKanthak Koalicji Europejskiej do Kuchennych Rewolucji 😎 Grzegorz Schetyna szefem kuchni a program to karta dań . Oczywiście obie kwestie do wymiany 😎😎"-napisała na Twitterze Beata Cholewińska z Polsatu.