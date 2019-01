Facebook bierze się za walkę z rosyjską dezinformacją

Krzych Adam 17.1.19 21:28

Bardzo ładnie napisane. Czułem się zbudowany tym jak wspaniale koncern Marka Zuckerberga walczy z rosyjską propagandą. Co prawda trochę mi brakowało czegoś na temat innych rodzajów propagandy, których wszak nie brakuje, no ale pomyślałem sobie, że na te inne być może nie przyszedł czas jeszcze, ale doczekam się kiedyś jeszcze np. walki Facebooka z kłamliwą propagandą w kwestii "polskich obozów" czy "polskich nazistów". Ale w ostatnim zdaniu dowiaduję się że też z ekstremizmem walczy ten koncern. No cóż, ja nie jestem "ciepłe kluchy" jakoweś, mam bardzo zdecydowane i daleko idące, czyli ekstremalnie silnie objawiające się poglądy. Znaczy się ten koncern p. Zuckerberga ze mnąa też walczy?