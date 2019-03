Facebook będzie blokował ,,biały nacjonalizm''

Do tej pory Facebook nie stawiał znaku równości między poglądami białego nacjonalizmu a rasizmem. Użytkownicy największego na świecie portalu społecznościowego informowali, że głoszenie potrzeby stworzenia "białych rasowo państw" nie było dla portalu złamaniem zasad czy głoszeniem mowy nienawiści.

Nowe rozwiązania chwalą władze Nowej Zelandii. - Takie kategorie jak biały nacjonalizm czy biały separatyzm powinny od zawsze podpadać pod mowę nienawiści. W każdym razie jest to bardzo pozytywne wyjaśnienie - mówiła premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern. To właśnie po zamachu w tym kraju powróciła krytyka mediów społecznościowych za niewystarczające środki służące do blokowania mowy nienawiści w internecie.