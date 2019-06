F-35 dla Polski. Szef MON: Dołączymy do elity

– Wkrótce Polska dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne posiadają najnowocześniejsze samoloty F-35. Zależy mi na tym, żeby ten proces przebiegał szybko i skutecznie – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu z dowództwem bazy sił powietrznych Eglin na Florydzie oraz pilotami samolotów F-35.

10 czerwca szef MON rozpoczął swoją wizytę w USA i odwiedził bazę sił powietrznych Eglin, gdzie m. in. zapoznał się z programem rozwojowym F-35 - samolotów najnowszej V generacji.

- Jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o proces pozyskiwania tego najnowocześniejszego sprzętu - myśliwców F-35. To jest duży przełom jeśli chodzi o zdolności bojowe polskich sił powietrznych. To jest wyzwanie, ale to jest taki element, który z cała pewnością będzie odstraszał potencjalnego agresora – poinformował szef MON.