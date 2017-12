Expose Morawieckiego: Dla wszystkich starczy miejsca, Polska jest jedna!

„Dziękuję premier Szydło za dwa lata ciężkiej pracy” - rozpoczął swoje expose premier Mateusz Morawiecki.

Dziś swoje expose wygłasza Mateusz Morawiecki. Głosowanie nad wotum ufności dla jego rządu ma mieć miejsce po północy – wcześniej planowano je na godzinę 9 (środa). Morawiecki dodawał w swoim przemówieniu:

"Pani premier, jest pani i pozostanie symbolem solidarnościowej rewolucji, przywracającej milionom polskich rodzin godne życie na co dzień".

Podkreślił, że będzie to rząd kontynuacji:

"Rząd jest ten sam, kierunek działania jest ten sam i drogowskazy są te same. To rząd komunikacji. Kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej gospodarki społecznej. Będziemy kontynuowali, wzmacniali i rozwijali programy społeczne.".

Premier zacytował też Wyspiańskiego, mówiąc:

"Polska to wielka rzecz".

Morawiecki mówił również:

"Moim pragnieniem jest, aby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem zjednoczonej Polski. Dla wszystkich starczy miejsca, Polska jest jedna".

Podkreślał również, że nie ma dla niego sprawy ważniejszej aniżeli odbudowanie tego, co Polska straciła w wyniku zaborów, wojen oraz komunizmu.

"Państwo wraca do gry na poważnie. Do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza też przedsiębiorcze państwo. Trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy państwem minimum,. które opuszcza obywateli, a ociężałym państwem biurokratycznym"

-podkreślił.

Morawiecki podkreślił, że rząd chce dokonać wielkiej modernizacji kraju, a za koncepcją tą stoi diagnoza, że walka interesów odgrywa kluczową rolę.

„Chcemy naszą tradycję i suwerenność wykorzystać jako nasz atut” - zaznaczył i dodał:

„Polska jako pierwszy kraj regionu została zaliczona do krajów rozwiniętych. Zaczęto nazywać nas fabryką Europy. Dalsza budowa i odbudowa przemysłu będzie jednym z naszych głównych zadań na drugą połowę kadencji”.

Morawiecki wskazał najważniejsze kierunki rozwoju. Pierwszym jest służba zdrowia:

"Pierwszym arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia. Doprowadzimy do skokowego wzrostu o 6 proc. PKB w ciągu najbliższych kilku lat".

Premier Morawiecki zapowiedział również budowę Narodowego Centrum Onkologii i wprowadzenie Narodowego Programu Kardiologicznego. Zapowiedział też walkę ze smogiem.

"Z powodu smogu umierają dziesiątki tysięcy Polaków rocznie. Chcemy pomóc najuboższym, aby nie musieli palić nieekologicznymi paliwami" - mówił i dodawał też:

„Dziś węgiel jest podstawą naszej energetyki. Nie chcemy z niego rezygnować”.

„Gospodarka współdzielenia to nowy nurt. To zbieżne z nauką chrześcijańska, z etyką solidarności, ale również i z Komisją Europejską. Korzyści wynikające ze współdzielenia to oszczędności dla naszego portfela, czystsze środowisko. Wierzę, że może to nas połączyć”

- mówił i dodawał:

„Realizacja terminalu LNG w Świnoujściu nie udałaby się bez determinacja Lecha Kaczyńskiego. Jest szansa że nie będziemy uzależnieni od Rosji w kwestii gazu. Chcemy utworzyć hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów. Pozytywnie patrzymy też na energię jądrową”.

Podkreślał także:

"Brakuje u nas szybkich szlaków komunikacyjnych: S3, S7, A1 - będziemy je budować. Musimy jednak skupić się także na komunikacji gminnej. Liczę na współpracę z samorządami. Będę osobiście zaangażowany w rozwój Polski lokalnej, samorządowej".

Zaznaczał też, że kolejnym celem jest wzmacnianie polskich firm oraz przedsiębiorczości, bo Polska przez ostatnie 25 lat uzależniła się od zagranicznych inwestycji.

„Jeden z najgłośniejszych ekonomistów światowych powiedział o Polsce - jesteście krajem zależnym od zagranicznego kapitału. Maski opadły. Wszyscy stoimy w obliczu gigantycznego zobowiązania”.

I dodawał:

„Ten temat tabu stał się prawdą oczywistą. Pomimo, że Polacy bardzo dużo produkują, to nie wszystko zostaje w naszych portfelach. Kilka procent naszego PKB stanowi dochód zagranicy. Nie ma żartów. Idziemy wąską Orlą Percią” .

„To może być pierwszy rok od 28 lat, gdzie przyrost długu publicznego będzie wynosił 0 lub niewiele więcej od 0. W 150 lecie urodzin Marszałka możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy dzięki Jego idei - romantyzm celów, pozytywizm środków”.

- powiedział Morawiecki.

„W kwestii edukacji położymy nacisk na edukację branżową. Młodzi Polacy, dla których jedyną nadzieją była emigracja jest nazywane pokoleniem straconych szans. Chcemy żeby praca dla nich była na godnych warunkach, nie na umowach śmieciowych. Wierzę, że będzie to pokolenie odzyskanych szans”

-dodał.

„Mieszkania - temat fundamentalny. Zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie jeśli chodzi o liczbę mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców. Nadal brakuje nam trzech milionów mieszkań”

- podkreślił Morawiecki i dodał, że już niedługo oddawane będą do użytku pierwsze mieszkania.

„Nie ma zgody na przemoc wobec kobiet” - podkreślał Morawiecki i dodawał:

„Widziałem z bliska krzywdę, która dzieje się dzieciom. Nie można chować głowy w piasek. Zabieranie dzieci z powodu biedy to zbrodnia. Pozostawianie dzieci na pastwę przemocy też jest zbrodnią”.

„Kryzys gospodarczy obalił wiele mitów. O tym, że nierówności są dobre, że kapitał nie ma narodowości. Nie zgadzamy się na Europe dwóch prędkości. Niestety w Europie wciąż ktoś dostaje fory i to nie najbiedniejsi”

- powiedział Morawiecki i dodał:

„Kochana Europo - Polski puzzel pasuje do całości, ale nie można go wsadzać odwrotną stroną, ani na siłę, bo zepsuje się całość, jak i ten kawałek”.

Premier mówił również:

„Musimy zbudować soft power na wzór naszych zachodnich sąsiadów, równie przez prawdę historyczną. W ostatnich dwóch latach wzmocniliśmy bezpieczeństwo Polski. Polska może liczyć na wsparcie sojuszników. NATO jest i pozostanie fundamentem naszego bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone naszym głównym sojusznikiem. Będziemy kontynuować konsolidację państw naszego regionu - Grupy Wyszehradzkiej i państw Międzymorza”.

Dodawał też:

"Musimy na nowo odnaleźć to co nas łączy i obniżyć temperaturę sporów politycznych. Czas odrzucić te zabójcze podziały. Jesteśmy biało-czerwoni. Wszyscy Polacy jesteśmy biało-czerwoną drużyną".

"Jan Paweł II mówił, że wolność nie jest nam dana, ale zadana. Każdy z nas ma marzenie, jakiś cel, coś co go pcha do przodu. Wszyscy marzymy o Polsce silnej. Chciałbym te marzenie z państwem zrealizować"

- podkreślił Morawiecki.

Premier Mateusz #Morawiecki w #expose: Polacy są jednym z narodów, które pracują najwięcej w Europie - ok. 2000 godzin rocznie. Nie chcemy, żeby Polacy pracowali dłużej, ale żeby pracowali efektywnie za godną płacę. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 12 grudnia 2017