Ewolucja lewicy. Ta grafika rozsierdziła lewaków

We Włoszech dziennikarz jednej ze stacji telewizyjnych opublikował w internecie obrazek przedstawiający "ewolucję lewicy". Widzimy jak wyglądają zmiany bojowników lewicowych. Sprawę skomentował na Twitterze publicysta Piotr Semka.

Rai, la sinistra si evolve in una drag queen: polemiche per il tweet del giornalista de... https://t.co/b4vjecLTk7 pic.twitter.com/aLXNiPafPn

- A we Włoszech awantura wokół dziennikarza jednej ze stacji telewizyjnych, który do sieci wrzucił rysunek pt. "ewolucja lewicy" pokazujący zmiany w wizerunku bojownika postępu od proletariusza z łopatą w ręku do Drag Queen. Dzienikarza oskarżono o homofobię. W mediach dyskusje. - pisze Piotr Semka