Ewa odmówiła leczenia raka, aby urodzić MODLITWA

Ewa i Kamil mieszkają pod Łodzią w Dominikowicach. W grudniu u Ewy, w 16. tygodniu ciąży, zdiagnozowano raka mózgu - i to w jego ostatnim stadium. Leczenie zaproponowane przez lekarzy zabiłoby dziecko. Ewa nigdy nie mogłaby już mieć potomstwa, bo radioterapia zniszczyłaby jej jajniki.

Mąż zrezygnował z pracy, by opiekować się żoną. Ewa potrzebuje całodobowej opieki. "Teraz muszę zajmować się domem, przygotowywać posiłki i dbać o to, by Ewcia regularnie jadła. Nie jest to dla mnie męczące, ponieważ wiem, że to pokazuje Ewci, jak ją kocham. Jest dla mnie wszystkim i jeśli bym mógł, to wziąłbym tę chorobę na siebie, by tylko Ewcia się nie męczyła" - powiedział jej mąż Kamil w rozmowie z "Faktem".

Małżonkowie zrezygnowali z radioterapii. Nie dość, że oznaczałaby śmierć dziecka, to jeszcze nawet w przypadku uratowania Ewy mogłaby ją całkowicie wyniszczyć. Teraz szukają pomocy u onkologa z Niemiec, który leczy raka metodami niekonwencjonalnymi. Ewa i Kamil znają jego praktykę, bo pomagał dziecku przyjaciółki - u noworodka zdiagnozowano glejaka, miał umrzeć po 6 miesiącach. Teraz ma rok, a guz... zaczął się zmniejszać. Problem w tym, że leczenie może kosztować nawet setki tysięcy euro.

MODLITWA ZA EWĘ:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze i dawco życia, wiekuisty Lekarzu wierzących, spojrzyj na Ewę, która choruje. Wejrzyj na jej cielesne i duchowe cierpienia. Udziel jej swojej pomocy, aby, jeśli zgadza się to z Twoją najświętszą wolą, mogła ona znowu służyć Tobie i ludziom, Twoim dzieciom. Racz sprawić, aby nabrała zaufania do Twojej ojcowskiej dobroci.

Wszechmogący, wieczny Boże, miłosierny Lekarzu dusz i ciał Twoich dzieci, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorej, dla której upraszamy Twoje zmiłowanie, aby odzyskawszy zdrowie złożyła Ci dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

TU MOŻNA PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ DLA EWY

Należy dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie:

• nazwa odbiorcy:

Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa

• numery rachunku odbiorcy: 62 1600 12860003 0031 8642 6001

Rachunek prowadzony przez: BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA

W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez Fundację – Przybyło, 7030 (ten dopisek jest bardzo ważny).

JAK PRZEKAZAĆ 1%

Wypełniając zeznanie PIT, podatnik musi obliczyć podatek należny wobec Urzędu Skarbowego.

W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy:

• Wpisać numer KRS: 0000270809

• Obliczyć kwotę 1%

W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!) należy:

• Wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację – Przybyło, 7030

JAK PRZEKAZAĆ SMS CHARYTATYWNY

Należy wysłać SMS pod numer 75165 o treści POMOC, 7030 (bez nazwiska).

Koszt SMSa to 6,15 zł. brutto (kwota zawiera VAT)

